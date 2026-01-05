Дипслужба ЕС: Венгрия не поддержала общее заявление организации по Венесуэле

Европейский союз выступил с резким заявлением в связи с недавней атакой США на Венесуэлу. Венгрия отказалась поддержать общую резолюцию.

Как передает Report, это следует из текста заявления, опубликованного на сайте дипслужбы ЕС.

В заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности говорится, что текст заявления поддержали 26 государств – членов ЕС из 27. В приведенном перечне не была указана Венгрия.

В документе подчеркивается необходимость сдержанности со стороны всех участников конфликта, чтобы избежать дальнейшей эскалации и обеспечить мирное разрешение кризиса.

"ЕС напоминает, что при любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устава ООН. Члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность за соблюдение этих принципов как основы международной архитектуры безопасности", – говорится в документе.