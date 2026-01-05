КНДР провела учения по запуску гиперзвуковых ракет
Другие страны
- 05 января, 2026
- 01:54
КНДР провела учения подразделения ведущей огневой ударной группы Корейской народной армии (КНА) по запуску гиперзвуковых ракет.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"4 января прошли учения подразделения ведущей огневой ударной группы КНА по запуску гиперзвуковых ракет", - отмечается в сообщении.
Отметим, что КНДР запустили 9 декабря порядка 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в рамках учений.
Последние новости
02:47
В Турции в топливном баке грузовика из Сирии обнаружены десятки автоматовВ регионе
02:19
Фермеры Греции усилят блокирование дорог, требуя отказа от сделки с MERCOSURДругие страны
01:54
КНДР провела учения по запуску гиперзвуковых ракетДругие страны
01:25
АРА: Нигер выслал высокопоставленного дипломата БенинаДругие страны
00:50
Дипслужба ЕС: Венгрия не поддержала общее заявление организации по ВенесуэлеДругие страны
00:49
Франция подтвердила гибель девяти своих граждан в пожаре в Кран-МонтанеДругие страны
00:17
Латвия заявила о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском мореДругие страны
23:50
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Челси" в матче чемпионата Англии по футболуФутбол
23:24