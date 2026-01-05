Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    КНДР провела учения по запуску гиперзвуковых ракет

    КНДР провела учения подразделения ведущей огневой ударной группы Корейской народной армии (КНА) по запуску гиперзвуковых ракет.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    "4 января прошли учения подразделения ведущей огневой ударной группы КНА по запуску гиперзвуковых ракет", - отмечается в сообщении.

    Отметим, что КНДР запустили 9 декабря порядка 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в рамках учений.

