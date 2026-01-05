В Турции в топливном баке грузовика из Сирии обнаружены десятки автоматов В регионе

Фермеры Греции усилят блокирование дорог, требуя отказа от сделки с MERCOSUR Другие страны

КНДР провела учения по запуску гиперзвуковых ракет Другие страны

АРА: Нигер выслал высокопоставленного дипломата Бенина Другие страны

Дипслужба ЕС: Венгрия не поддержала общее заявление организации по Венесуэле Другие страны

Франция подтвердила гибель девяти своих граждан в пожаре в Кран-Монтане Другие страны

Латвия заявила о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море Другие страны

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу Футбол