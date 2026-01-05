İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 05 yanvar, 2026
    • 01:57
    KXDR hipersəsli raketlərin buraxılışı üzrə təlimlər keçirib

    KXDR Koreya Xalq Ordusunun (KXO) aparıcı atəş zərbə qrupunun hipersəsli raketlər atışı üçün təlimlər keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Koreyanın Mərkəzi Teleqraf Agentliyi (MTK) məlumat yayıb.

    "Yanvarın 4 -də KXO-nun aparıcı atəş zərbə qrupunun hipersəsli raketlərin buraxılışı üzrə bölməsinin təlimləri keçirilib", - məlumatda qeyd olunur.

    Xatırladaq ki, KXDR hərbçilərinin ötən ilin 9 dekabrında keçirdikləri təlimlər çərçivəsində yaylım atəşli reaktiv sistemlərdən 10-a yaxın mərmi atdıqları iddia edilir.

    Koreya Xalq Ordusu hipersəsli raket Hərbi təlimlər
    КНДР провела учения по запуску гиперзвуковых ракет

