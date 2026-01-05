KXDR hipersəsli raketlərin buraxılışı üzrə təlimlər keçirib
Digər ölkələr
- 05 yanvar, 2026
- 01:57
KXDR Koreya Xalq Ordusunun (KXO) aparıcı atəş zərbə qrupunun hipersəsli raketlər atışı üçün təlimlər keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Koreyanın Mərkəzi Teleqraf Agentliyi (MTK) məlumat yayıb.
"Yanvarın 4 -də KXO-nun aparıcı atəş zərbə qrupunun hipersəsli raketlərin buraxılışı üzrə bölməsinin təlimləri keçirilib", - məlumatda qeyd olunur.
Xatırladaq ki, KXDR hərbçilərinin ötən ilin 9 dekabrında keçirdikləri təlimlər çərçivəsində yaylım atəşli reaktiv sistemlərdən 10-a yaxın mərmi atdıqları iddia edilir.
