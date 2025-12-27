İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    ABŞ-də qar səbəbindən 1600-dən çox aviareys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    • 27 dekabr, 2025
    • 02:05
    ABŞ-də qar səbəbindən 1600-dən çox aviareys təxirə salınıb

    Dekabrın 26-da ABŞ-da qar yağması səbəbindən 1600-dən çox aviareys təxirə salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə agentlik ixtisaslaşdırılmış FlightAware portalının məlumatlarına istinadən məlumat yayıb.

    Nyu-York şəhərində yerləşən Con Kennedi beynəlxalq hava limanı, Guardiya və Nyuark hava limanları fasilələrdən ciddi şəkildə təsirlənib.

    Bu ərazilərə 23 sm-ə qədər qar yağacağı gözlənilir. Qeyd olunub ki, 19 mindən çox reys təxirə salınıb.

    Bundan başqa Boston, Detroit və Filadelfiya hava limanlarında da gecikmələr və ləğvlər müşahidə olunub.

    ABŞ Qarlı Hava təyyarə
    Bloomberg: В США отменили более 1,6 тыс. рейсов из-за снегопада

    Son xəbərlər

    02:05

    ABŞ-də qar səbəbindən 1600-dən çox aviareys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Yunanıstanda qar uçqunu nəticəsində 4 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    01:10

    Tramp yaxın vaxtlarda Putinlə danışmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:48

    Türkiyə XİN: Yəməndə baş verən hadisələr narahatedicidir

    Region
    00:16

    ABŞ Ukraynaya uzadıla bilən 15 illik pakt təklif edib

    Digər ölkələr
    23:53
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər bizi kəndi tərk etmək üçün sıxışdırırdılar

    Daxili siyasət
    23:48

    Avropa Komissiyası il ərzində rekord sayda hüquqi akt qəbul edib

    Digər ölkələr
    23:31

    Ukraynanın bankları silah istehsalçılarına 500 milyon dollardan çox kredit verəcək

    Digər ölkələr
    23:12

    "Le Parisien": Naməlum şəxs Paris metrosunda qadınlara bıçaqla hücum edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti