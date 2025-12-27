ABŞ-də qar səbəbindən 1600-dən çox aviareys təxirə salınıb
Digər ölkələr
- 27 dekabr, 2025
- 02:05
Dekabrın 26-da ABŞ-da qar yağması səbəbindən 1600-dən çox aviareys təxirə salınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə agentlik ixtisaslaşdırılmış FlightAware portalının məlumatlarına istinadən məlumat yayıb.
Nyu-York şəhərində yerləşən Con Kennedi beynəlxalq hava limanı, Guardiya və Nyuark hava limanları fasilələrdən ciddi şəkildə təsirlənib.
Bu ərazilərə 23 sm-ə qədər qar yağacağı gözlənilir. Qeyd olunub ki, 19 mindən çox reys təxirə salınıb.
Bundan başqa Boston, Detroit və Filadelfiya hava limanlarında da gecikmələr və ləğvlər müşahidə olunub.
Son xəbərlər
02:05
ABŞ-də qar səbəbindən 1600-dən çox aviareys təxirə salınıbDigər ölkələr
01:45
Yunanıstanda qar uçqunu nəticəsində 4 nəfər ölübDigər ölkələr
01:10
Tramp yaxın vaxtlarda Putinlə danışmağı planlaşdırırDigər ölkələr
00:48
Türkiyə XİN: Yəməndə baş verən hadisələr narahatedicidirRegion
00:16
ABŞ Ukraynaya uzadıla bilən 15 illik pakt təklif edibDigər ölkələr
23:53
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər bizi kəndi tərk etmək üçün sıxışdırırdılarDaxili siyasət
23:48
Avropa Komissiyası il ərzində rekord sayda hüquqi akt qəbul edibDigər ölkələr
23:31
Ukraynanın bankları silah istehsalçılarına 500 milyon dollardan çox kredit verəcəkDigər ölkələr
23:12