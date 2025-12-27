Bloomberg: В США отменили более 1,6 тыс. рейсов из-за снегопада
Другие страны
- 27 декабря, 2025
- 02:04
Более 1,6 тыс. рейсов были отменены 26 декабря в Соединенных Штатах из-за снегопада.
Как передает Report, об этом сообщило агентство со ссылкой на данные специализированного портала FlightAware.
По его информации, международный аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорты Ла-Гуардия и Ньюарк, находящиеся в Нью-Йорке, сильно пострадали от сбоев. Ожидалось выпадение до 23 см снега в этих районах.
Отмечается, что более 19 тыс. рейсов были задержаны. Задержки и отмены наблюдались также в аэропортах Бостона, Детройта и Филадельфии.
