İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Avropa Komissiyası il ərzində rekord sayda hüquqi akt qəbul edib

    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 23:48
    Avropa Komissiyası il ərzində rekord sayda hüquqi akt qəbul edib

    Bürokratiyanı rəsmən azaltmağı və biznes üçün qaydaları sadələşdirməyi vəd edən Avropa İttifaqı (Aİ) 2025-ci il ərzində minə qədər qanunaltı akt qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" qəzeti məlumat yayıb.

    Alman sənaye birliyi "Gesamtmetall"ın hesabatında qeyd olunub ki, 2025-ci ilin yanvar ayından oktyabrın sonuna qədər Avropa Komissiyası 952 icraedici hüquqi akt qəbul edib. Bu, müşahidələr tarixində rekorddur.

    Bu sənədlər artıq qəbul edilən Aİ normalarını işə salır. Xüsusilə, bu sənədlərdə ittifaq ölkələrində məişət texnikasının enerji səmərəliliyinin necə ölçüləcəyi və istehsalçıların hansı məlumatları təqdim etməli olduqları göstərilib.

    "Bu tənzimləmə və bürokratiya şirkətləri daha çox boğur. Bu dəyişməlidir. Əks halda, Aİ tezliklə iqtisadiyyatın ikinci liqasında oynayacaq", - "Gesamtmetall"ın rəhbəri Oliver Tsander bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Aİ-nin iqtisadiyyatı daha rəqabətqabiliyyətli etmək istəyi haqqında bəyanatlara baxmayaraq, bürokratik yük artmaqda davam edir, ABŞ və Çin tərəfindən təzyiq isə güclənir.

    Avropa İttifaqı iqtisadiyyat Bürokratiya ABŞ Çin Oliver Tsander
    Еврокомиссия за год приняла рекордное число правовых актов

    Son xəbərlər

    00:16

    ABŞ Ukraynaya uzadıla bilən 15 illik pakt təklif edib

    Digər ölkələr
    23:53
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər bizi kəndi tərk etmək üçün sıxışdırırdılar

    Daxili siyasət
    23:48

    Avropa Komissiyası il ərzində rekord sayda hüquqi akt qəbul edib

    Digər ölkələr
    23:31

    Ukraynanın bankları silah istehsalçılarına 500 milyon dollardan çox kredit verəcək

    Digər ölkələr
    23:12

    "Le Parisien": Naməlum şəxs Paris metrosunda qadınlara bıçaqla hücum edib

    Digər ölkələr
    23:02

    "Axios": Tramp və Zelenski Avropa liderləri ilə danışıqlardan sonra ABŞ-də görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    22:50

    İranda 2025-ci ildə edamların sayı artıb

    Region
    22:35
    Video

    Leyla Əliyeva "Euronews"a IDEA-nın ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində fəaliyyəti haqqında danışıb

    Ekologiya
    22:23

    Tailand Kamboca ilə danışıqlar üçün tutduğu ərazidən imtina etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti