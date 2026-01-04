İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Britaniya və Fransa İŞİD-in yeraltı silah anbarlarına hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    • 04 yanvar, 2026
    • 05:43
    Britaniya və Fransa İŞİD-in yeraltı silah anbarlarına hava zərbələri endirib

    Böyük Britaniya və Fransa Suriyada İŞİD-in yeraltı silah anbarlarına hava zərbələri endirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Kəşfiyyat Palmiranın şimalında yeraltı obyekt aşkar edib. Əməliyyatda Paveway IV idarə olunan bombalardan istifadə edən RAF Typhoon FGR4 döyüş təyyarələri iştirak edib.

    İlkin əlamətlər hədəfin uğurlu vurulmasına işarə edir.

    Departamentin mətbuat xidməti əlavə edib ki, zərbədən mülki şəxslər üçün təhlükə əlamətləri yoxdur və Britaniyanın bütün təyyarələri toxunulmazdır.

    Fransa Amerika atəşkəsi
    ВВС Франции и Британии атаковали подземный склад оружия ИГИЛ в Сирии

    Son xəbərlər

    06:11

    Yəmən separatçıları Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək sülh konfransında iştirak edəcəklər

    Digər ölkələr
    05:43

    Britaniya və Fransa İŞİD-in yeraltı silah anbarlarına hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    05:16

    ABŞ Venesuela və Karib hövzəsi üzərində uçuşları məhdudlaşdırıb

    Digər ölkələr
    04:50

    Şimali Koreya Yapon dənizinə doğru ballistik raket atıb

    Digər ölkələr
    04:25

    BMT Trampın Venesuelanı idarə etmək planlarından dərin narahatdır

    Digər ölkələr
    03:47

    Vuçiç Milli Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırıb

    Digər ölkələr
    03:17

    İsveçrədə yanğında ölən 40 nəfərdən səkkizinin şəxsiyyəti müəyyənləşib

    Digər ölkələr
    02:45

    "Porto"nun baş məşqçisi "Çelsi"yə mümkün transferi haqqında danışıb

    Futbol
    02:15

    Orban: Venesuelada baş verən hadisələr neftin bahalaşmasına səbəb ola bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti