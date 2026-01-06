Yaponiyada 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Yaponiyanın qərbində 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya Milli Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, yeraltı təkanların episentri Yaponiyanın qərbindəki Şimane prefekturasında, ocağı 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və dağıntılar barədə məlumat verilməyib, sunami xəbərdarlığı edilib, lakin yeraltı təkanlardan bir neçə dəqiqə sonra xəbərdarlıq ləğv edilib.

