    В Японии произошло сильное землетрясение

    • 06 января, 2026
    • 05:08
    В Японии произошло сильное землетрясение

    Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Японии

    Как передает Report, об этом сообщило Национальное метеорологическое управление страны.

    Согласно его данным, эпицентр находился в районе префектуры Симанэ на западе страны, очаг залегал на глубине 10 км.

    Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после подземных толчков предупреждение было снято.

