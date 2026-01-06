В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Японии

Как передает Report, об этом сообщило Национальное метеорологическое управление страны.

Согласно его данным, эпицентр находился в районе префектуры Симанэ на западе страны, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после подземных толчков предупреждение было снято.