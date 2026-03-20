UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları keçirilib
- 20 mart, 2026
- 02:26
"Report" xəbər verir ki, "Fiorentina" səfərdə "Rakuv"la qarşılaşıb.
"Samsunspor" isə İspaniyada "Rayo Valyekano"nun qonağı olub.
UEFA Konfrans Liqası
1/8 final, cavab oyunları
19 mart
21:45. AEK (Larnaka, Kipr) – "Kristal Pelas" (İngiltərə) – 1:2
İlk oyun – 0:0
21:45. "Rakuv" (Polşa) – "Fiorentina" (İtaliya) – 1:2
İlk oyun – 1:2
21:45. AEK (Yunanıstan) – "Sele" (Sloveniya) – 0:2
İlk oyun – 4:0
21:45. "Maynts 05" (Almaniya) – "Siqma" (Çexiya) -2:0
İlk oyun – 0:0
00:00. "Şaxtyor" (Ukrayna) – "Lex" (Polşa) -1:2
İlk oyun – 3:1
00:00. "Sparta" (Çexiya) – AZ (Niderland) – 0:4
İlk oyun – 1:2
00:00. "Rayo Valyekano" (İspaniya) – "Samsunspor" (Türkiyə) – 0:1
İlk oyun – 3:1
00:00. "Strasburq" (Fransa) – "Riyeka" (Xorvatiya) -1:1
İlk oyun – 2:1.