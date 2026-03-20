İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları keçirilib

    Futbol
    • 20 mart, 2026
    • 02:26
    UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları keçirilib

    UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Fiorentina" səfərdə "Rakuv"la qarşılaşıb.

    "Samsunspor" isə İspaniyada "Rayo Valyekano"nun qonağı olub.

    UEFA Konfrans Liqası

    1/8 final, cavab oyunları

    19 mart

    21:45. AEK (Larnaka, Kipr) – "Kristal Pelas" (İngiltərə) – 1:2

    İlk oyun – 0:0

    21:45. "Rakuv" (Polşa) – "Fiorentina" (İtaliya) – 1:2

    İlk oyun – 1:2

    21:45. AEK (Yunanıstan) – "Sele" (Sloveniya) – 0:2

    İlk oyun – 4:0

    21:45. "Maynts 05" (Almaniya) – "Siqma" (Çexiya) -2:0

    İlk oyun – 0:0

    00:00. "Şaxtyor" (Ukrayna) – "Lex" (Polşa) -1:2

    İlk oyun – 3:1

    00:00. "Sparta" (Çexiya) – AZ (Niderland) – 0:4

    İlk oyun – 1:2

    00:00. "Rayo Valyekano" (İspaniya) – "Samsunspor" (Türkiyə) – 0:1

    İlk oyun – 3:1

    00:00. "Strasburq" (Fransa) – "Riyeka" (Xorvatiya) -1:1

    İlk oyun – 2:1.

    UEFA Konfrans Liqası Final mərhələsinin cavab oyunları
    В Лиге конференций УЕФА состоялись ответные матчи 1/8 финала

