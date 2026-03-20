    В Лиге конференций УЕФА состоялись ответные матчи 1/8 финала

    Футбол
    Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

    Как сообщает Report, итальянская "Фиорентина" на выезде обыграла польский "Ракув", а турецкий "Самсунспор" в гостях победил испанский "Райо Вальекано".

    Лига конференций УЕФА
    1/8 финала, ответные матчи
    19 марта

    21:45. АЕК (Ларнака, Кипр) – "Кристал Пэлас" (Англия) – 1:2
    Первый матч – 0:0

    21:45. "Ракув" (Польша) – "Фиорентина" (Италия) – 1:2
    Первый матч – 1:2

    21:45. АЕК (Греция) – "Целе" (Словения) – 0:2
    Первый матч – 4:0

    21:45. "Майнц 05" (Германия) – "Сигма" (Чехия) – 2:0
    Первый матч – 0:0

    00:00. "Шахтер" (Украина) – "Лех" (Польша) – 1:2
    Первый матч – 3:1

    00:00. "Спарта" (Чехия) – AZ (Нидерланды) – 0:4
    Первый матч – 1:2

    00:00. "Райо Вальекано" (Испания) – "Самсунспор" (Турция) – 0:1
    Первый матч – 3:1

    00:00. "Страсбург" (Франция) – "Риека" (Хорватия) – 1:1
    Первый матч – 2:1.

    UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları keçirilib
    Ты - Король

