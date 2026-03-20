В Лиге конференций УЕФА состоялись ответные матчи 1/8 финала

Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, итальянская "Фиорентина" на выезде обыграла польский "Ракув", а турецкий "Самсунспор" в гостях победил испанский "Райо Вальекано".

Лига конференций УЕФА

1/8 финала, ответные матчи

19 марта

21:45. АЕК (Ларнака, Кипр) – "Кристал Пэлас" (Англия) – 1:2

Первый матч – 0:0

21:45. "Ракув" (Польша) – "Фиорентина" (Италия) – 1:2

Первый матч – 1:2

21:45. АЕК (Греция) – "Целе" (Словения) – 0:2

Первый матч – 4:0

21:45. "Майнц 05" (Германия) – "Сигма" (Чехия) – 2:0

Первый матч – 0:0

00:00. "Шахтер" (Украина) – "Лех" (Польша) – 1:2

Первый матч – 3:1

00:00. "Спарта" (Чехия) – AZ (Нидерланды) – 0:4

Первый матч – 1:2

00:00. "Райо Вальекано" (Испания) – "Самсунспор" (Турция) – 0:1

Первый матч – 3:1

00:00. "Страсбург" (Франция) – "Риека" (Хорватия) – 1:1

Первый матч – 2:1.