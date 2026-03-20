В Лиге конференций УЕФА состоялись ответные матчи 1/8 финала
- 20 марта, 2026
- 02:39
Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает Report, итальянская "Фиорентина" на выезде обыграла польский "Ракув", а турецкий "Самсунспор" в гостях победил испанский "Райо Вальекано".
Лига конференций УЕФА
1/8 финала, ответные матчи
19 марта
21:45. АЕК (Ларнака, Кипр) – "Кристал Пэлас" (Англия) – 1:2
Первый матч – 0:0
21:45. "Ракув" (Польша) – "Фиорентина" (Италия) – 1:2
Первый матч – 1:2
21:45. АЕК (Греция) – "Целе" (Словения) – 0:2
Первый матч – 4:0
21:45. "Майнц 05" (Германия) – "Сигма" (Чехия) – 2:0
Первый матч – 0:0
00:00. "Шахтер" (Украина) – "Лех" (Польша) – 1:2
Первый матч – 3:1
00:00. "Спарта" (Чехия) – AZ (Нидерланды) – 0:4
Первый матч – 1:2
00:00. "Райо Вальекано" (Испания) – "Самсунспор" (Турция) – 0:1
Первый матч – 3:1
00:00. "Страсбург" (Франция) – "Риека" (Хорватия) – 1:1
Первый матч – 2:1.