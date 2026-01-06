İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Britaniya Maduronun ələ keçirilməsindən sonra müxalifət lideri Maçado ilə əlaqə yaradıb

    Digər ölkələr
    • 06 yanvar, 2026
    • 05:23
    Britaniya Maduronun ələ keçirilməsindən sonra müxalifət lideri Maçado ilə əlaqə yaradıb

    Böyük Britaniya Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronun ABŞ tərəfindən ələ keçirilməsindən sonra keçmiş Venesuela deputatı və Nobel Sülh Mükafatı laureatı Mariya Korina Maçado ilə əlaqə yaradıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvet Kuper məlumat verib.

    "Bu gün mən Venesuela müxalifətinin lideri Maria Korina Maçado ilə danışdım. Onun Venesuelada demokratiya, insan haqları və qanunun aliliyi və repressiyalara qarşı davamlı mübarizəsi ruhlandırıcıdır. Önümüzdəki günlərdə və həftələrdə əlaqəmizi davam etdirəcəyik", - Kuper İcmalar Palatasında (Böyük Britaniya parlamentinin aşağı palatası) çıxışında bildirib.

    İvet Kuper, həmçinin ABŞ-ın dövlət katibi Marko Rubio ilə telefon danışığı barədə məlumat verib və amerikalı diplomata beynəlxalq normalara riayət etməyin vacibliyini vurğulayıb.

    Kuper əlavə edib ki, indi əsas səylər Venesuelada vəziyyətin pisləşməsinin və respublikanın qeyri-sabitliyə, cinayətə və ya zorakılığa sürüklənməsinin qarşısını almağa yönəldilməlidir.

    Venesuela Nikolas Maduro müxalifət
    Британия после захвата Мадуро установила контакт с лидером оппозиции Мачадо

    Son xəbərlər

    05:23

    Britaniya Maduronun ələ keçirilməsindən sonra müxalifət lideri Maçado ilə əlaqə yaradıb

    Digər ölkələr
    04:49

    Zelenski Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətində kadr islahatları aparıb

    Digər ölkələr
    04:21

    ABŞ-də uranın zənginləşdirilməsi üçün şirkətlərə 2,7 milyard dollar ayırılıb

    Digər ölkələr
    04:06

    Hakan Fidan: Qəzzada sığınacaq imkanları yaradılmalıdır

    Region
    03:35

    Sibiqa: Moskva sülh səylərini rədd edir

    Digər ölkələr
    03:06

    Prezident: Çin və Orta Asiyadan gələn yüklərin Zəngəzur dəhlizi boyunca hərəkət edəcəyini gözləyirik

    İnfrastruktur
    02:49

    Maduronun vəkili məhkəmədə Venesuela Prezidentinin immunitetini bəyan edib

    Digər ölkələr
    02:30

    Əhməd Əl Şaraaya qarşı sui-qəsd iddialarına aydınlıq gətirilib

    Digər ölkələr
    02:02

    "Sovetski"də görüləcək işlər məlum olub

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti