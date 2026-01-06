Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Британия после захвата Мадуро установила контакт с лидером оппозиции Мачадо

    Великобритания установила контакт с экс-депутатом венесуэльского парламента и лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо после захвата Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро в результате операции.

    Как передает Report, об этом сообщила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер.

    "Сегодня я провела разговор с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. Ее непоколебимая борьба за демократию, права человека и верховенство права в Венесуэле и против репрессий вдохновляет. Мы продолжим поддерживать контакт в ближайшие дни и недели", - заявила Купер, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

    Она также сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого "подчеркнула важность соблюдения международных норм". Купер добавила, что теперь основные усилия должны быть направлены на то, чтобы "избежать ухудшения" ситуации в Венесуэле и скатывания республики к "нестабильности, криминалу или насилию".

    Отметим, что в ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп санкционировал проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. После месяцев подготовки ночью 3 января 2026 года американский спецназ схватил Мадуро и его жену Силию Флорес в комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе. Их эвакуировали на корабль ВМС США и доставили в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркотерроризме. В понедельник, 5 января, состоялось первое заседание суда по делу венесуэльского лидера.

