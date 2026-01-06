Ağ Ev: Real dünya güc və qüdrətlə idarə olunur

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Digər ölkələr
    • 06 yanvar, 2026
    • 06:33
    "Real dünyanın qanunları onun güc və qüdrətlə idarə olunduğunu göstərir".

    "Report"un xəbərinə görə, bunu Ağ Evin aparat rəhbərinin müavini Stiven Miller CNN telekanalına müsahibəsində deyib.

    "Beynəlxalq ədəb-ərkan və qalan hər şey haqqında istədiyiniz hər şeyi danışa bilərsiniz, lakin biz güc və qüdrətlə idarə olunan bir dünyada, real dünyada yaşayırıq. Bunlar dünyanın dəmir qanunlarıdır", - deyə o, jurnalistə bildirib.

    Miller həmçinin qeyd edib ki, ABŞ keçid dövründə Venesuelaya effektiv şəkildə nəzarət edir.

