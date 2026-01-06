Ağ Ev: Real dünya güc və qüdrətlə idarə olunur
Digər ölkələr
- 06 yanvar, 2026
- 06:33
"Real dünyanın qanunları onun güc və qüdrətlə idarə olunduğunu göstərir".
"Report"un xəbərinə görə, bunu Ağ Evin aparat rəhbərinin müavini Stiven Miller CNN telekanalına müsahibəsində deyib.
"Beynəlxalq ədəb-ərkan və qalan hər şey haqqında istədiyiniz hər şeyi danışa bilərsiniz, lakin biz güc və qüdrətlə idarə olunan bir dünyada, real dünyada yaşayırıq. Bunlar dünyanın dəmir qanunlarıdır", - deyə o, jurnalistə bildirib.
Miller həmçinin qeyd edib ki, ABŞ keçid dövründə Venesuelaya effektiv şəkildə nəzarət edir.
Son xəbərlər
06:33
Ağ Ev: Real dünya güc və qüdrətlə idarə olunurDigər ölkələr
06:02
Misir və Nigeriya yığması Afrika Millətlər Kubokunda 1/4 finala yüksəlibFutbol
05:45
Yaponiyada 6,2 bal gücündə zəlzələ baş veribDigər ölkələr
05:23
Britaniya Maduronun ələ keçirilməsindən sonra müxalifət lideri Maçado ilə əlaqə yaradıbDigər ölkələr
04:49
Zelenski Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətində kadr islahatları aparıbDigər ölkələr
04:21
ABŞ-də uranın zənginləşdirilməsi üçün şirkətlərə 2,7 milyard dollar ayırılıbDigər ölkələr
04:06
Hakan Fidan: Qəzzada sığınacaq imkanları yaradılmalıdırRegion
03:35
Sibiqa: Moskva sülh səylərini rədd edirDigər ölkələr
03:06