Белый дом: Реальный мир управляется "силой и мощью"

Законы реального мира свидетельствуют о том, что он управляется силой и мощью.

Как передает Report, об этом в интервью телекомпании CNN заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

"Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и всем остальном, однако мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы мира", - ответил он, отвевая на вопрос, является ли исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес главой Боливарианской республики в настоящее время.

Миллер также указал, что США фактические контролируют Венесуэлу в переходный период.

"Мы контролируем Венесуэлу по определению, потому что ВС США расположены рядом со страной. Мы устанавливаем условия и положения. У нас полное эмбарго на всю их нефть и на все их возможности вести торговлю, им нужно наше разрешение для торговли, - сказал он.