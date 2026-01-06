Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Белый дом: Реальный мир управляется "силой и мощью"

    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 05:46
    Белый дом: Реальный мир управляется силой и мощью

    Законы реального мира свидетельствуют о том, что он управляется силой и мощью.

    Как передает Report, об этом в интервью телекомпании CNN заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

    "Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и всем остальном, однако мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы мира", - ответил он, отвевая на вопрос, является ли исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес главой Боливарианской республики в настоящее время.

    Миллер также указал, что США фактические контролируют Венесуэлу в переходный период.

    "Мы контролируем Венесуэлу по определению, потому что ВС США расположены рядом со страной. Мы устанавливаем условия и положения. У нас полное эмбарго на всю их нефть и на все их возможности вести торговлю, им нужно наше разрешение для торговли, - сказал он.

