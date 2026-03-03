İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Cüdo üzrə kişilər arasında Liqa yarışının ilk turu keçiriləcək

    03 mart, 2026
    17:41
    Martın 6-da cüdo üzrə kişilər arasında Liqa yarışının I turu keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq turnirdə 51 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən 301 idmançı 7 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaq.

    Bu il kişilər arasında Liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılır. Turların yekununa əsasən idmançıların reytinq siyahısı formalaşacaq.

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi Cüdo üzrə Liqa yarışı

