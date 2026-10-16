Novak Cokoviç Bazeldəki ATP turnirində xüsusi dəvətlə iştirak edəcək
- 16 oktyabr, 2026
- 20:06
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Serbiyalı tennisçi Novak Cokoviç Bazeldə təşkil olunacaq Peşəkar Tennisçilər Assosiasiyasının (ATP) turnirində iştirak edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Turnirin təşkilatçıları tennisçiyə xüsusi dəvət göndəriblər. Cokoviç daha əvvəl bu yarışda üç dəfə iştirak edib. O, 2009-cu ildə turnirin qalibi olub, 2010-cu ildə finala, 2011-ci ildə isə yarımfinala yüksəlib.
Bazeldə keçiriləcək turnirdə qələbə qazanacağı təqdirdə, Cokoviç karyerasında 103-cü titulunu əldə edəcək. Bununla da o, kişi tennisində Açıq Era dövründə qazandığı titulların sayına görə ikinci pilləyə yüksələrək isveçrəli Rocer Federerə çatacaq. Bu göstərici üzrə rekord 109 titulla amerikalı Cimmi Konnorsa məxsusdur.
Cokoviç sonuncu titulunu oktyabrın 6-da başa çatan Pekin turnirində qazanıb. Tennisçi 2015-ci ildən sonra ilk dəfə bu yarışda iştirak edib və keçirdiyi 34 görüşün hamısında qələbə qazanıb.
Qeyd edək ki, 39 yaşlı Cokoviç dünya reytinqində səkkizinci yerdə qərarlaşıb. Onun hesabında "Böyük dəbilqə" turnirlərində 24 qələbə var ki, bu da kişi tennisində rekord göstəricidir. Serbiyalı idmançı 2024-cü il Paris Olimpiadasının qalibi, 2008-ci il Pekin Olimpiadasının bürünc mükafatçısı və 2010-cu ildə Devis Kubokunun çempionu olub.
Bazeldəki ATP 500 kateqoriyalı turnir oktyabrın 26-dan noyabrın 1-dək keçiriləcək. Sərt örtüklü kortlarda təşkil olunacaq yarışın ümumi mükafat fondu 2,5 milyon dollar təşkil edir. Turnirin hazırkı qalibi braziliyalı Joao Fonsekadır.