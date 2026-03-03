İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "Real"ın hücumçusu Rodriqo ciddi zədə ilə üzləşib

    Futbol
    • 03 mart, 2026
    • 17:35
    Realın hücumçusu Rodriqo ciddi zədə ilə üzləşib

    İspaniyanın "Real" klubunun hücumçusu Rodriqo La Liqanın XXVI turunda "Xetafe"yə qarşı keçirilən oyunda (0:1) ciddi zədə alıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, braziliyalı forvard dizindən aldığı xəsarətin dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün tibbi müayinədən keçəcək.

    Təxminən bir aylıq fasilədən sonra meydana qayıdan 25 yaşlı futbolçu 54-cü dəqiqədə oyuna daxil olsa da, matçı zədə ilə tamamlayıb. İlkin məlumatlara görə, zədənin ciddi olması onun "Selta" ilə növbəti matçı, eləcə də Çempionlar Liqasının "Mançester Siti"yə qarşı keçiriləcək ilk oyununu qaçırmasına səbəb ola bilər.

    Rodriqo cari mövsümdə "Kral klubu"nun heyətində bütün turnirlər daxil olmaqla 27 matçda iştirak edib. O, bu oyunlarda 3 qol vurub və 6 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Qeyd edək ki, Rodriqodan əlavə, Madrid təmsilçisinin heyətində Kilian Mbappe, Cud Bellinqem və Eder Militao kimi aparıcı futbolçular da zədə səbəbindən yaşıl meydanlardan uzaq qalıblar.

    Rodriqo La Liqa Kilian Mbappe Cud Bellinqem Eder Militao Selta FK Real FK

    Son xəbərlər

    18:42

    Ceyhun Bayramovun Latviya Respublikasının xarici işlər naziri ilə telefon danışığı olub

    Xarici siyasət
    18:42

    "Rosatom" rəhbəri İrandakı "Buşehr" AES-də işlərin dayandırıldığını təsdiqləyib

    Region
    18:39
    Foto

    Bakı Metropolitenində sərnişin axını 4,9 % artıb

    İnfrastruktur
    18:36

    "Formula 1": Regional münaqişə səbəbindən dünya çempionatının təqvimi dəyişə bilər

    Formula 1
    18:34

    Jan-Noel Barro Fransa vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:29
    Foto

    Bu günə qədər Azərbaycan vasitəsilə İrandan 917 nəfər təxliyə olunub - YENİLƏNİB - 2

    Xarici siyasət
    18:24

    EBRD Azərbaycanı energetika sahəsində iki qitə arasında körpü adlandırıb

    Maliyyə
    18:20

    Avropa komissarı: "Azərbaycan BOEM sahəsində yüksək potensial nümayiş etdirir"

    Energetika
    18:16

    "ACWA Power": Azərbaycan "yaşıl" enerji üzrə regional mərkəzə çevrilir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti