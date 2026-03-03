İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Dövlət Gömrük Komitəsi yanında İctimai Şuraya seçkilər keçirilib

    İnfrastruktur
    • 03 mart, 2026
    • 17:43
    Bu gün Dövlət Gömrük Komitəsi yanında İctimai Şuraya yeni tərkib üzrə seçkilər keçirilib.

    "Report" komitəyə istinadən xəbər verir ki, 155 vətəndaş cəmiyyəti institutu nümayəndələrindən 117-sinin səs verdiyi prosesdə qanunvericiliyə uyğun olaraq 14 namizəddən 7-si səsvermədə iştirak edənlərin yarıdan çoxunun səsini toplayaraq Dövlət Gömrük Komitəsi yanında İctimai Şuraya üzv seçilib:

    1. Nuriyev Zakir Əlibala oğlu - Azərbaycan Banklar Assosiasiyası

    2. Atakişiyev Ruslan Bahyəddin oğlu - "İqtisadi resursların öyrənilməsi" İctimai Birliyi

    3. Xəlilov Vüsal İbrahim oğlu - "Türkiyə-Azərbaycan iş adamları və sənayeçiləri" İctimai Birliyi

    4. Alxasov Cavanşir Ağasəlim oğlu - Azərbaycan Gömrük İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Birliyi

    5. Əhmədov Əli Zülfiqar oğlu - Media subyekti, "Fed.az" MMC

    6. Nuriyeva Şəbnəm Cümşüd qızı - Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası, müəllim, fəlsəfə doktoru

    7. Cəfərov Eldəniz Şükür oğlu - Media subyekti, ekspert

