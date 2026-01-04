ВВС Франции и Британии атаковали подземный склад оружия ИГИЛ в Сирии
Другие страны
- 04 января, 2026
- 03:20
Великобритания и Франция нанесли авиаудары по подземным складам с оружием ИГИЛ в Сирии.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба британского Минобороны.
Разведка обнаружила подземное сооружение к северу от Пальмиры, уточнили в министерстве. В операции участвовали в том числе истребители RAF Typhoon FGR4, которые использовали управляемые бомбы Paveway IV.
Первые признаки указывают на успешное поражение цели. Нет никаких признаков угрозы для гражданских лиц из-за удара, и все британские самолеты целы, добавила пресс-служба ведомства.
