ВВС Франции и Британии атаковали подземный склад оружия ИГИЛ в Сирии

Великобритания и Франция нанесли авиаудары по подземным складам с оружием ИГИЛ в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба британского Минобороны.

Разведка обнаружила подземное сооружение к северу от Пальмиры, уточнили в министерстве. В операции участвовали в том числе истребители RAF Typhoon FGR4, которые использовали управляемые бомбы Paveway IV.

Первые признаки указывают на успешное поражение цели. Нет никаких признаков угрозы для гражданских лиц из-за удара, и все британские самолеты целы, добавила пресс-служба ведомства.