    Misir və Nigeriya yığması Afrika Millətlər Kubokunda 1/4 finala yüksəlib

    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 06:02
    Misir və Nigeriya yığması Afrika Millətlər Kubokunda 1/4 finala yüksəlib

    Futbol üzrə Misir və Nigeriya milli komandaları Afrika Millətlər Kubokunda 1/4 finala yüksəlib.

    "Report"un məlumatına görə, turnir Mərakeşdə keçirilir.

    1/8 finalda Misir əlavə vaxtdan sonra Benini 3:1 hesabı ilə məğlub edib. Belə ki, əsas vaxt 1-1 bitib.

    Nigeriya Mozambiki 4:0 hesabı ilə məğlub edib. Misir 1/4 finalda Fil Dişi Sahili - Burkina Faso matçının qalibi ilə oynayacaq. Nigeriya isə Əlcəzair - Konqo DR matçının qalibi ilə qarşılaşacaq.

    Bundan əvvəl Mali, Seneqal, Kamerun və Mərakeş Afrika Millətlər Kubokunda 1/4 finala yüksəlib. 1/4 final görüşləri yanvarın 9 və 10-da keçiriləcək. Final yanvarın 18-də keçiriləcək. Turnirin hazırkı qalibi Fil Dişi Sahili komandasıdır.

    Futbol Afrika
    Сборные Египта и Нигерии вышли в четвертьфинал Кубка африканских наций

