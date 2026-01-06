Сборные Египта и Нигерии вышли в четвертьфинал Кубка африканских наций

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Футбол
    • 06 января, 2026
    • 01:24
    Сборные Египта и Нигерии по футболу стали четвертьфиналистами Кубка африканских наций.

    Как сообщает Report, турнир проходит в Марокко.

    В 1/8 финала сборная Египта со счетом 3:1 в дополнительное время обыграла команду Бенина. Основное время завершилось со счетом 1:1. Нигерийские футболисты разгромили команду Мозамбика (4:0).

    Сборная Египта в четвертьфинале сыграет с победителем матча Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо. Нигерийцы встретятся с сильнейшим в противостоянии команд Алжира и ДР Конго. Ранее в четвертьфинал Кубка африканских наций вышли команды Мали, Сенегала, Камеруна и Марокко.

    Четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 января. Финал состоится 18 января. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д'Ивуара.

