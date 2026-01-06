Сборные Египта и Нигерии вышли в четвертьфинал Кубка африканских наций
Футбол
- 06 января, 2026
- 01:24
Сборные Египта и Нигерии по футболу стали четвертьфиналистами Кубка африканских наций.
Как сообщает Report, турнир проходит в Марокко.
В 1/8 финала сборная Египта со счетом 3:1 в дополнительное время обыграла команду Бенина. Основное время завершилось со счетом 1:1. Нигерийские футболисты разгромили команду Мозамбика (4:0).
Сборная Египта в четвертьфинале сыграет с победителем матча Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо. Нигерийцы встретятся с сильнейшим в противостоянии команд Алжира и ДР Конго. Ранее в четвертьфинал Кубка африканских наций вышли команды Мали, Сенегала, Камеруна и Марокко.
Четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 января. Финал состоится 18 января. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д'Ивуара.
Последние новости
02:13
Президент Ильхам Алиев рассказал о работах на "Советской" в БакуИнфраструктура
02:13
Зеленский уволил глав департаментов контрразведки СБУДругие страны
01:57
На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режимИнфраструктура
01:38
Ильхам Алиев: Поставленная мною краткосрочная цель – довести оборонный экспорт до $1 млрдАрмия
01:24
Сборные Египта и Нигерии вышли в четвертьфинал Кубка африканских нацийФутбол
00:59
Президент Азербайджана: Грузы из КНР и стран Центральной Азии пойдут по Зангезурскому коридоруИнфраструктура
00:41
Ильхам Алиев: Азербайджан работает над стабилизацией добычи нефтиЭнергетика
00:22
Президент: Мы примем масштабную программу водоснабжения всего Абшеронского полуостроваИнфраструктура
00:11
Фото