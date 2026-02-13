В Баку задержан наркокурьер с 4 кг марихуаны

В Сабунчинском районе Баку полиция задержала ранее судимого 27-летнего Али Алиева по подозрению в сбыте наркотиков, у него изъяли более 4 килограммов марихуаны и метамфетамин.

Как сообщает Report, операцию провели сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.

В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято 4 кг 20 г марихуаны с примесью психотропных веществ и метамфетамин.

По словам Алиева, запрещенные вещества он получил от гражданина Ирана, с которым познакомился через социальную сеть, и планировал за денежное вознаграждение распространять их по различным адресам в столице.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.