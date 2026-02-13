Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Баку задержан наркокурьер с 4 кг марихуаны

    Происшествия
    • 13 февраля, 2026
    • 20:27
    В Баку задержан наркокурьер с 4 кг марихуаны

    В Сабунчинском районе Баку полиция задержала ранее судимого 27-летнего Али Алиева по подозрению в сбыте наркотиков, у него изъяли более 4 килограммов марихуаны и метамфетамин.

    Как сообщает Report, операцию провели сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.

    В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято 4 кг 20 г марихуаны с примесью психотропных веществ и метамфетамин.

    По словам Алиева, запрещенные вещества он получил от гражданина Ирана, с которым познакомился через социальную сеть, и планировал за денежное вознаграждение распространять их по различным адресам в столице.

    По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Видео
    İran vətəndaşı vasitəsilə əldə etdiyi narkotiki Bakıda satan şəxs tutulub
    Ты - Король

    Последние новости

    20:40

    Зеленский встретился в Мюньхене с Резой Пехлеви

    Другие страны
    20:27
    Фото

    Минобороны: Служебно-боевая деятельность ВВС удостоена высокой оценки

    Армия
    20:27
    Видео

    В Баку задержан наркокурьер с 4 кг марихуаны

    Происшествия
    20:16

    Трамп заявил, что поддержит Орбана на предстоящих выборах в Венгрии

    Другие страны
    20:12
    Фото

    Бабаев: Рост инвестиций Сербии в ненефтяной сектор Азербайджана – знак взаимного доверия

    Внешняя политика
    20:01

    Сахиль Бабаев: Товарооборот Азербайджана и Сербии достиг $135 млн

    Финансы
    19:44

    Посол: Сербия рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    19:41

    Пашинян: Соглашение с США в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиям

    В регионе
    19:39

    Пашинян прокомментировал выдвижение кандидатуры Карапетяна в премьеры

    В регионе
    Лента новостей