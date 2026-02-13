В Баку задержан наркокурьер с 4 кг марихуаны
Происшествия
- 13 февраля, 2026
- 20:27
В Сабунчинском районе Баку полиция задержала ранее судимого 27-летнего Али Алиева по подозрению в сбыте наркотиков, у него изъяли более 4 килограммов марихуаны и метамфетамин.
Как сообщает Report, операцию провели сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.
В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято 4 кг 20 г марихуаны с примесью психотропных веществ и метамфетамин.
По словам Алиева, запрещенные вещества он получил от гражданина Ирана, с которым познакомился через социальную сеть, и планировал за денежное вознаграждение распространять их по различным адресам в столице.
По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Последние новости
20:40
Зеленский встретился в Мюньхене с Резой ПехлевиДругие страны
20:27
Фото
Минобороны: Служебно-боевая деятельность ВВС удостоена высокой оценкиАрмия
20:27
Видео
В Баку задержан наркокурьер с 4 кг марихуаныПроисшествия
20:16
Трамп заявил, что поддержит Орбана на предстоящих выборах в ВенгрииДругие страны
20:12
Фото
Бабаев: Рост инвестиций Сербии в ненефтяной сектор Азербайджана – знак взаимного доверияВнешняя политика
20:01
Сахиль Бабаев: Товарооборот Азербайджана и Сербии достиг $135 млнФинансы
19:44
Посол: Сербия рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с АзербайджаномВнешняя политика
19:41
Пашинян: Соглашение с США в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиямВ регионе
19:39