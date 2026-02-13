Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Бабаев: Рост инвестиций Сербии в ненефтяной сектор Азербайджана – знак взаимного доверия

    Внешняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 20:12
    Сотрудничество между Азербайджаном и Сербией в последние годы развивается по широкому спектру направлений, охватывая торговлю, инвестиции, энергетику, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, социальную политику, культуру и гуманитарную сферу.

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев, выступая на приеме по случаю Дня государственности и Дня вооруженных сил Сербии.

    По его словам, рост инвестиций Сербии в ненефтяной сектор Азербайджана, а также увеличение объема вложений Государственного нефтяного фонда Азербайджана в финансовые инструменты Сербии наглядно свидетельствуют об укреплении взаимного доверия и партнерства.

    Министр особо подчеркнул сотрудничество в энергетической сфере, отметив, что Азербайджан является надежным партнером, вносящим вклад в укрепление энергетической безопасности Сербии.

    Бабаев также положительно оценил расширение взаимодействия в области транспорта и логистики, в том числе в сфере транзитных перевозок. "В 2025 году объем транзитных перевозок увеличился по сравнению с предыдущим годом. Начало прямых рейсов по маршруту Белград–Баку с 2026 года будет способствовать дальнейшей интенсификации экономических, туристических и гуманитарных связей", - сказал он.

    Лента новостей