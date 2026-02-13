Начальник Генштаба Израиля подтвердил курс на демилитаризацию сектора Газа

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    13 февраля, 2026
    21:37
    Начальник Генерального штаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир посетил район города Рафах на юге сектора Газа, где провел смотр размещенных там подразделений.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ходе общения с военнослужащими он подчеркнул, что цель полной демилитаризации анклава остается для Израиля неизменной, а армия готова при необходимости перейти от оборонительных действий к наступательным.

    "Мы не отказываемся от целей войны - полной демилитаризации сектора Газа и разоружения ХАМАС. Мы действуем в соответствии с указаниями политического руководства, сохраняя в силе военные планы по разгрому радикалов, и готовы к оборонительным действиям по мере необходимости", - приводит слова генерала пресс-служба армии.

    По его словам, в настоящее время израильские силы контролируют безопасность на пограничных переходах и "точечно разрушают террористическую инфраструктуру" в секторе. Замир также заявил о готовности к более активным действиям в случае нарушения режима прекращения огня.

    "Мы ответим на любое нарушение и ослабим их возможности. Недавно мы ликвидировали множество террористов, в том числе высокопоставленных представителей террористических организаций", - отметил он.

    Обращаясь к военным, начальник Генштаба выразил мнение, что за последние два года армия добилась значительных результатов на различных направлениях.

    "Терроризм нигде не останется безнаказанным. То, что применяется к террористам в Газе, применяется и на других направлениях. Мы продолжим устранять угрозы, действуя решительно и инициативно", - добавил Замир.

