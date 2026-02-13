Зеленский встретился в Мюньхене с Резой Пехлеви

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со старшим сыном последнего шаха Ирана Рзой Пехлеви в Мюнхене, где проходит 62-я конференция по безопасности.

Как передает Report, об этом сам Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Украина поддерживает иранский народ в его борьбе за свое будущее и выражает соболезнования всем жертвам иранского режима ",- написал он, добавив, что "считает важным усиление санкций против Ирана".

"Благодарю принца Ирана за поддержку территориальной целостности Украины. Важно прилагать максимум усилий для защиты человеческих жизней. Украина готова содействовать со своей стороны", - также отметил Зеленский.