Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Зеленский встретился в Мюньхене с Резой Пехлеви

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 20:40
    Зеленский встретился в Мюньхене с Резой Пехлеви

    Президент Украины Владимир Зеленский встретился со старшим сыном последнего шаха Ирана Рзой Пехлеви в Мюнхене, где проходит 62-я конференция по безопасности.

    Как передает Report, об этом сам Зеленский сообщил в телеграм-канале.

    "Украина поддерживает иранский народ в его борьбе за свое будущее и выражает соболезнования всем жертвам иранского режима ",- написал он, добавив, что "считает важным усиление санкций против Ирана".

    "Благодарю принца Ирана за поддержку территориальной целостности Украины. Важно прилагать максимум усилий для защиты человеческих жизней. Украина готова содействовать со своей стороны", - также отметил Зеленский.

    Владимир Зеленский Украина Мюнхенская конференция по безопасности Рза Пехлеви переговоры
    Zelenskyy meets Reza Pahlavi in Munich
    Ты - Король

    Последние новости

    20:40

    Зеленский встретился в Мюньхене с Резой Пехлеви

    Другие страны
    20:27
    Фото

    Минобороны: Служебно-боевая деятельность ВВС удостоена высокой оценки

    Армия
    20:27
    Видео

    В Баку задержан наркокурьер с 4 кг марихуаны

    Происшествия
    20:16

    Трамп заявил, что поддержит Орбана на предстоящих выборах в Венгрии

    Другие страны
    20:12
    Фото

    Бабаев: Рост инвестиций Сербии в ненефтяной сектор Азербайджана – знак взаимного доверия

    Внешняя политика
    20:01

    Сахиль Бабаев: Товарооборот Азербайджана и Сербии достиг $135 млн

    Финансы
    19:44

    Посол: Сербия рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    19:41

    Пашинян: Соглашение с США в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиям

    В регионе
    19:39

    Пашинян прокомментировал выдвижение кандидатуры Карапетяна в премьеры

    В регионе
    Лента новостей