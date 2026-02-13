Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане прошли информационные сессии в рамках подготовки к WUF13

    Внешняя политика
    13 февраля, 2026
    • 21:01
    В Азербайджане прошли информационные сессии в рамках подготовки к WUF13

    В рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13) с 23 января по 12 февраля прошел ряд информационных сессий, посвященных принципам устойчивого развития.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице "WUF13Azerbaijan" в соцсети X.

    Отмечается, что в семинарах, организованных Операционной компанией WUF13 Азербайджан, приняли участие около 1200 человек.

    В ходе сессий были представлены темы устойчивых к изменению климата городских систем, обеспечения жильем, значимости городской мобильности, а также доступного и инклюзивного городского развития.

    WUF13 Азербайджан
    Видео
    WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində məlumat sessiyaları keçirilib
    Ты - Король

    Лента новостей