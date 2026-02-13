В Азербайджане прошли информационные сессии в рамках подготовки к WUF13

В рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13) с 23 января по 12 февраля прошел ряд информационных сессий, посвященных принципам устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице "WUF13Azerbaijan" в соцсети X.

Отмечается, что в семинарах, организованных Операционной компанией WUF13 Азербайджан, приняли участие около 1200 человек.

В ходе сессий были представлены темы устойчивых к изменению климата городских систем, обеспечения жильем, значимости городской мобильности, а также доступного и инклюзивного городского развития.