Президент Финляндии: Россия проиграла стратегически

Россия начала войну против Украины, поставив несколько целей, в том числе захват территорий, предотвращение расширения НАТО, и проиграла стратегически, получив обратный эффект.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности президент Финляндии Александр Стубб, в ответ на просьбу украинского журналиста дать совет, как победить РФ.

По словам Стубба, он не будет давать советов. "Я думаю, вы выигрываете эту войну. И причина, по которой я так говорю, заключается в том, что Путин потерпел стратегическую неудачу. Он хотел сделать Украину российской, она стала европейской, хотел предотвратить расширение НАТО - получил Финляндию и Швецию в ней, хотел сокращения наших расходов на оборону – они растут и теперь до 5% (от ВВП стран-членов альянса)",- заявил он.

По словам Стубба поражение продолжается и на фронте. Когда началась война, Россия захватила 12% украинской территории, это было 12 лет назад, с тех пор - 8%. А за последние 2 года только 1%. В декабре Украина уничтожила 34 000 российских солдат, РФ не удалось восстановить численность войск, отметил он.

"Поэтому мой ответ - продолжайте делать то, что делаете, и в конце концов вы победите и выиграете эту войну", - заверил президент Финляндии.