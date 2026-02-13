Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Минобороны: Служебно-боевая деятельность ВВС удостоена высокой оценки

    Армия
    • 13 февраля, 2026
    • 20:27
    Минобороны: Служебно-боевая деятельность ВВС удостоена высокой оценки

    В соответствии с планом подготовки на 2026 год, в Военно-воздушных силах (ВВС) были проведены инспекционные проверки.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Сначала был посещен бюст Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, установленный на территории воинской части.

    После проведения строевого смотра личного состава и проверки учебно-материальной базы состоялось торжественное прохождение личного состава перед трибуной.

    Главной военной инспекцией Министерства обороны был проверен уровень приведения войск в высокую степень боевой готовности, организации и несения боевого дежурства, состояние материально-технического обеспечения, а также деятельность штабов. Кроме того, у личного состава были приняты нормативы по командирской и физической подготовке.

    Затем состоялись встречи с летным и техническим составом. Были оценены уровень боевой подготовки военной авиации, возможности и процессы, направленные на эффективное применение военной авиации, был проведён осмотр взлетно-посадочных полос и тренажерных классов.

    В ходе инспекции была проанализирована летная практика военных пилотов и выполнение планов учебно-тренировочной подготовки. Были проверены уровень профессионализма личного состава, практическое освоение современной техники и вооружения, а также качество проводимых занятий и тренировок.

    По итогам проверки служебно-боевая деятельность ВВС и учебно-боевые навыки личного состава были оценены положительно.

    Минобороны Азербайджана
    Фото
    Hərbi Hava Qüvvələrində yoxlamalar keçirilib
    Фото
    Defense Ministry: Air Force's service and combat activities are commended
    Ты - Король

    Последние новости

    20:40

    Зеленский встретился в Мюньхене с Резой Пехлеви

    Другие страны
    20:27
    Фото

    Минобороны: Служебно-боевая деятельность ВВС удостоена высокой оценки

    Армия
    20:27
    Видео

    В Баку задержан наркокурьер с 4 кг марихуаны

    Происшествия
    20:16

    Трамп заявил, что поддержит Орбана на предстоящих выборах в Венгрии

    Другие страны
    20:12
    Фото

    Бабаев: Рост инвестиций Сербии в ненефтяной сектор Азербайджана – знак взаимного доверия

    Внешняя политика
    20:01

    Сахиль Бабаев: Товарооборот Азербайджана и Сербии достиг $135 млн

    Финансы
    19:44

    Посол: Сербия рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    19:41

    Пашинян: Соглашение с США в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиям

    В регионе
    19:39

    Пашинян прокомментировал выдвижение кандидатуры Карапетяна в премьеры

    В регионе
    Лента новостей