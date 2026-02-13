Премьер Швеции считает, что отношения ЕС и США стали хуже
Отношения ЕС с США ухудшились.
Как передает Report, об этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон написал в соцсети X перед поездкой на конференцию по безопасности в Мюнхене.
"Трансатлантические отношения изменились. Это факт. На протяжении всей нашей жизни США были опорой трансатлантической безопасности и процветания. Сейчас мы сталкиваемся с совершенно другой риторикой в отношении Европы, и мы должны честно признать, что наши отношения пострадали", - отмечает он.
При этом премьер подчеркивает, что ЕС не должен отказываться от отношений с США, но Европе следует быть более самостоятельной и сотрудничать с другими партнерами.
По его словам, "сейчас самое время двигаться вперед, чтобы сделать Европу более конкурентоспособной: от устранения барьеров и сокращения бюрократии на едином рынке до увеличения мировой торговли и экономической безопасности".