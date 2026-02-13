Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Премьер Швеции считает, что отношения ЕС и США стали хуже

    • 13 февраля, 2026
    • 21:19
    Отношения ЕС с США ухудшились.

    Как передает Report, об этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон написал в соцсети X перед поездкой на конференцию по безопасности в Мюнхене.

    "Трансатлантические отношения изменились. Это факт. На протяжении всей нашей жизни США были опорой трансатлантической безопасности и процветания. Сейчас мы сталкиваемся с совершенно другой риторикой в отношении Европы, и мы должны честно признать, что наши отношения пострадали", - отмечает он.

    При этом премьер подчеркивает, что ЕС не должен отказываться от отношений с США, но Европе следует быть более самостоятельной и сотрудничать с другими партнерами.

    По его словам, "сейчас самое время двигаться вперед, чтобы сделать Европу более конкурентоспособной: от устранения барьеров и сокращения бюрократии на едином рынке до увеличения мировой торговли и экономической безопасности".

