Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Трамп заявил, что поддержит Орбана на предстоящих выборах в Венгрии

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 20:16
    Трамп заявил, что поддержит Орбана на предстоящих выборах в Венгрии

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих в апреле парламентских выборах в стране.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

    "Виктор Орбан - поистине сильный и влиятельный лидер с доказанным опытом достижения феноменальных результатов. Он неустанно борется за свою великую страну и народ и любит их, так же как и я люблю Соединенные Штаты Америки. Виктор прилагает все усилия для защиты Венгрии, развития экономики, создания рабочих мест, содействия торговле, борьбы с нелегальной миграцией и обеспечения закона и порядка",- написал Трамп.

    Он также отметил, что отношения между Венгрией и Соединенными Штатами "достигли новых высот сотрудничества и впечатляющих успехов во многом благодаря Орбану".

    "Я с гордостью поддержал Виктора на выборах в 2022 году и для меня большая честь сделать это снова. Виктор Орбан - настоящий друг, борец и победитель, и я полностью и безоговорочно поддерживаю его переизбрание на пост премьер-министра Венгрии - он никогда не подведет великий венгерский народ",- добавил Трамп.

    США Дональд Трамп Венгрия Виктор Орбан парламентские выборы
    Ты - Король

    Последние новости

    20:40

    Зеленский встретился в Мюньхене с Резой Пехлеви

    Другие страны
    20:27
    Фото

    Минобороны: Служебно-боевая деятельность ВВС удостоена высокой оценки

    Армия
    20:27
    Видео

    В Баку задержан наркокурьер с 4 кг марихуаны

    Происшествия
    20:16

    Трамп заявил, что поддержит Орбана на предстоящих выборах в Венгрии

    Другие страны
    20:12
    Фото

    Бабаев: Рост инвестиций Сербии в ненефтяной сектор Азербайджана – знак взаимного доверия

    Внешняя политика
    20:01

    Сахиль Бабаев: Товарооборот Азербайджана и Сербии достиг $135 млн

    Финансы
    19:44

    Посол: Сербия рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    19:41

    Пашинян: Соглашение с США в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиям

    В регионе
    19:39

    Пашинян прокомментировал выдвижение кандидатуры Карапетяна в премьеры

    В регионе
    Лента новостей