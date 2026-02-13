Трамп заявил, что поддержит Орбана на предстоящих выборах в Венгрии

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих в апреле парламентских выборах в стране.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

"Виктор Орбан - поистине сильный и влиятельный лидер с доказанным опытом достижения феноменальных результатов. Он неустанно борется за свою великую страну и народ и любит их, так же как и я люблю Соединенные Штаты Америки. Виктор прилагает все усилия для защиты Венгрии, развития экономики, создания рабочих мест, содействия торговле, борьбы с нелегальной миграцией и обеспечения закона и порядка",- написал Трамп.

Он также отметил, что отношения между Венгрией и Соединенными Штатами "достигли новых высот сотрудничества и впечатляющих успехов во многом благодаря Орбану".

"Я с гордостью поддержал Виктора на выборах в 2022 году и для меня большая честь сделать это снова. Виктор Орбан - настоящий друг, борец и победитель, и я полностью и безоговорочно поддерживаю его переизбрание на пост премьер-министра Венгрии - он никогда не подведет великий венгерский народ",- добавил Трамп.