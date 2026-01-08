Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VIII tura start veriləcək
Komanda
- 08 yanvar, 2026
- 09:01
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün VIII tura start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.
Saat 13:30-da "Turan" "Azərreyl"lə qarşılaşacaq. Görüş Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində keçiriləcək.
Saat 18:00-da isə "DH Volley" UNEC-lə üz-üzə gələcək. Bu matç Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında reallaşacaq.
