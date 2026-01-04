İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Yəmən separatçıları Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək sülh konfransında iştirak edəcəklər

    Digər ölkələr
    • 04 yanvar, 2026
    • 06:11
    Yəmən separatçıları Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək sülh konfransında iştirak edəcəklər

    Müstəqil dövlətin yaradılmasının tərəfdarı olan Yəmənin Cənub Keçid Şurası respublikanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış hökuməti və Səudiyyə Ərəbistanının cənub probleminin həlli üçün Ər-Riyadda konfrans keçirmək təşəbbüsünü alqışlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Cənub Keçid Şurasının məlumatında deyilir.

    Müstəqil dövlətin yaradılmasının rəhbərliyi hesab edir ki, Ər-Riyadın təşəbbüsü şuranın respublikanın cənubunda müstəqil dövlət yaratmaq niyyəti barədə son bəyanatı ilə uyğundur.

    "Şura Milli Xartiyanı imzalayan tərəfdaşlarla birlikdə bu təklifi yüksək qiymətləndirərək və real imkan hesab edərək bu dialoqda və ya hər hansı digər dialoqda Güney naminə iştirakını təsdiqləyir", - bəyanatda vurğulanır.

    BƏƏ-nin dəstəklədiyi Cənub Keçid Şurasının separatçıları 2025-ci ilin dekabr ayının əvvəlində Yəmənin şərqindəki Hadramaut və Mahra əyalətlərinə nəzarəti bərqərar etdikdən sonra Yəməndə vəziyyət gərginləşib.

    Afrika Yəmən
    Сепаратисты в Йемене примут участие в мирной конференции в Саудовской Аравии

    Son xəbərlər

    06:34
    Video

    Maduro Nyu-Yorka gətirilib

    Digər ölkələr
    06:11

    Yəmən separatçıları Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək sülh konfransında iştirak edəcəklər

    Digər ölkələr
    05:43

    Britaniya və Fransa İŞİD-in yeraltı silah anbarlarına hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    05:16

    ABŞ Venesuela və Karib hövzəsi üzərində uçuşları məhdudlaşdırıb

    Digər ölkələr
    04:50

    Şimali Koreya Yapon dənizinə doğru ballistik raketlər atıb

    Digər ölkələr
    04:25

    BMT Trampın Venesuelanı idarə etmək planlarından dərin narahatdır

    Digər ölkələr
    03:47

    Vuçiç Milli Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırıb

    Digər ölkələr
    03:17

    İsveçrədə yanğında ölən 40 nəfərdən səkkizinin şəxsiyyəti müəyyənləşib

    Digər ölkələr
    02:45

    "Porto"nun baş məşqçisi "Çelsi"yə mümkün transferi haqqında danışıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti