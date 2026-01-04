Yəmən separatçıları Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək sülh konfransında iştirak edəcəklər
- 04 yanvar, 2026
- 06:11
Müstəqil dövlətin yaradılmasının tərəfdarı olan Yəmənin Cənub Keçid Şurası respublikanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış hökuməti və Səudiyyə Ərəbistanının cənub probleminin həlli üçün Ər-Riyadda konfrans keçirmək təşəbbüsünü alqışlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Cənub Keçid Şurasının məlumatında deyilir.
Müstəqil dövlətin yaradılmasının rəhbərliyi hesab edir ki, Ər-Riyadın təşəbbüsü şuranın respublikanın cənubunda müstəqil dövlət yaratmaq niyyəti barədə son bəyanatı ilə uyğundur.
"Şura Milli Xartiyanı imzalayan tərəfdaşlarla birlikdə bu təklifi yüksək qiymətləndirərək və real imkan hesab edərək bu dialoqda və ya hər hansı digər dialoqda Güney naminə iştirakını təsdiqləyir", - bəyanatda vurğulanır.
BƏƏ-nin dəstəklədiyi Cənub Keçid Şurasının separatçıları 2025-ci ilin dekabr ayının əvvəlində Yəmənin şərqindəki Hadramaut və Mahra əyalətlərinə nəzarəti bərqərar etdikdən sonra Yəməndə vəziyyət gərginləşib.