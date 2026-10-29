Mədəniyyət Nazirliyi: Zaur Rzayev musiqisevərlərin dərin rəğbətini qazanıb
- 29 oktyabr, 2026
- 21:31
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Mədəniyyət Nazirliyi, müğənni, Xalq artisti Zaur Rzayevin ölümü ilə bağlı nekroloq yayıb.
"Report" xəbər verir ki, nekroloqda deyilir:
"Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Görkəmli müğənni, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Zaur Rzayev 29 oktyabr 2026-cı il tarixində, ömrünün 75-ci ilində vəfat edib.
Zaur Əlihüseyn oğlu Rzayev 1952-ci il yanvarın 28-də Kürdəmir rayonunun Karrar kəndində anadan olub.
Bakı Kitabxanaçılıq Texnikumunda təhsil alan Zaur Rzayevin musiqiyə olan həvəsi onu Asəf Zeynallı adına Musiqi Texnikumuna gətirib. Sonralar Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) Vokal şöbəsinə qəbul olunub.
Müğənni gənc yaşlarından Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının solisti kimi fəaliyyət göstərib. Müxtəlif illərdə Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında, eləcə də hərbi musiqi kollektivlərində çalışıb. 1994-cü ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Mahnı və Rəqs Ansamblına rəhbərlik edən sənətkar hərbi-vətənpərvərlik ruhunun musiqi vasitəsilə təbliğinə mühüm töhfələr verib.
Z.Rzayev özünəməxsus ifa tərzi, məlahətli səsi və zəngin repertuarı ilə Azərbaycan musiqi mədəniyyətində xüsusi yer tutub. Xalq və bəstəkar mahnılarına, muğam və təsniflərə müraciət edən müğənni musiqisevərlərin dərin rəğbətini qazanıb.
Çoxillik səhnə fəaliyyəti ərzində Zaur Rzayev Azərbaycan musiqisini ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda layiqincə təmsil edib.
Sənətkarın Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətləri dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. O, 1998-ci ildə "Əməkdar artist", 2003-cü ildə "Xalq artisti" fəxri adlarına layiq görülüb. Müğənni eyni zamanda Dağıstan Respublikasının (RF) "Əməkdar incəsənət xadimi" və "Xalq artisti" fəxri adları ilə təltif olunub.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Xalq artisti Zaur Rzayevin vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin".
Qeyd edək ki, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında müalicə alan Xalq artisti bu gün vəfat edib. Dəfn və vida mərasiminin keçiriləcəyi tarix barədə dəqiqləşdirilmiş məlumat ictimaiyyətə təqdim ediləcək.