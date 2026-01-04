Сепаратисты в Йемене примут участие в мирной конференции в Саудовской Аравии

Южный переходный совет (ЮПС) Йемена, выступающий за создание независимого государства, приветствовал инициативу международно признанного правительства республики и Саудовской Аравии по проведению в Эр-Рияде конференции для урегулирования южного вопроса.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЮПС.

"Южный переходный совет приветствует предложение Саудовской Аравии выступить спонсором диалога между силами Юга", - следует из текста документа. Руководство ЮПС считает, что инициатива Эр-Рияда соответствует недавнему заявлению совета о намерении создать независимое государство на юге республики. "Совет вместе с партнерами, подписавшими Национальную хартию, подтверждает свое участие в этом диалоге или любом другом диалоге ради дела Юга, высоко оценивая это предложение и считая его реальной возможностью", - подчеркивается в заявлении.

Ситуация в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра.