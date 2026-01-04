Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сепаратисты в Йемене примут участие в мирной конференции в Саудовской Аравии

    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 01:06
    Сепаратисты в Йемене примут участие в мирной конференции в Саудовской Аравии

    Южный переходный совет (ЮПС) Йемена, выступающий за создание независимого государства, приветствовал инициативу международно признанного правительства республики и Саудовской Аравии по проведению в Эр-Рияде конференции для урегулирования южного вопроса.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЮПС.

    "Южный переходный совет приветствует предложение Саудовской Аравии выступить спонсором диалога между силами Юга", - следует из текста документа. Руководство ЮПС считает, что инициатива Эр-Рияда соответствует недавнему заявлению совета о намерении создать независимое государство на юге республики. "Совет вместе с партнерами, подписавшими Национальную хартию, подтверждает свое участие в этом диалоге или любом другом диалоге ради дела Юга, высоко оценивая это предложение и считая его реальной возможностью", - подчеркивается в заявлении.

    Ситуация в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра.

    Йемен переговоры Саудовкая Аравия

    Последние новости

    02:14

    Вучич созвал Совбез Сербии из-за "беспрецедентных преступлений" в мире

    Другие страны
    01:39

    Зеленский: Реальные компромиссы со стороны РФ возможны только под жестким давлением

    Другие страны
    01:06

    Сепаратисты в Йемене примут участие в мирной конференции в Саудовской Аравии

    Другие страны
    00:47

    Главный тренер "Порту" Фариоли высказался о своем "уходе" в "Челси"

    Футбол
    00:22

    Орбан: События в Венесуэле могут привести к росту цен на нефть

    Другие страны
    23:51

    Трамп: США не будут проводить военные операции против властей Кубы

    Другие страны
    23:42

    Вице-президент: Мадуро является единственным законным лидером Венесуэлы

    Другие страны
    23:30

    Президент Украины встретится с командой Трампа в Париже

    Другие страны
    23:27
    Фото
    Видео

    Установлены личности погибших в ДТП с микроавтобусом в Астаре - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    Лента новостей