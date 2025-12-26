Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    • 26 декабря, 2025
    Еврокомиссия за год приняла рекордное число правовых актов

    Евросоюз, который официально пообещал сократить бюрократию и упростить правила для бизнеса, принял за 2025 год почти тысячу подзаконных актов.

    Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

    В докладе немецкого промышленного объединения Gesamtmetall отмечается, что с января по конец октября 2025 года ЕК приняла 952 исполнительных правовых акта. Это рекорд за все время наблюдений.

    Эти документы детализируют уже принятые нормы ЕС и фактически запускают их в работу. В частности, в них прописывается, как в странах союза измерять энергоэффективность бытовой техники и какие данные производители обязаны предоставлять.

    "Это регулирование и бюрократия, которые все сильнее душат компании. Это нужно менять. Иначе ЕС скоро будет играть в экономике лишь во второй лиге", - заявил глава Gesamtmetall Оливер Цандер.

    По его словам, несмотря на заявления о желании сделать экономику ЕС более конкурентоспособной, бюрократическая нагрузка продолжает расти, а давление со стороны США и Китая усиливается.

