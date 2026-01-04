İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    BMT Trampın Venesuelanı idarə etmək planlarından dərin narahatdır

    Digər ölkələr
    • 04 yanvar, 2026
    • 04:25
    BMT Trampın Venesuelanı idarə etmək planlarından dərin narahatdır

    Müstəqil Beynəlxalq Fakt Araşdırma Missiyasının Venesueladakı ekspertləri ABŞ hakimiyyətinin Bolivar respublikasını idarə etmək planları ilə bağlı bəyanatlarından ciddi narahat olduqlarını bildiriblər.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə BMT-nin mətbuat xidmətinin ABŞ-nin Venesuelaya hərbi müdaxiləsi ilə bağlı yaydığı məlumatda deyilib.

    Qeyd olunub ki, missiya, ABŞ hökumətinin Venesuela hakimiyyətinin fövqəladə vəziyyət elan etdiyi bir vaxtda ölkəni yaxın gələcəkdə idarə etmək niyyətində olduğu iddiası da daxil olmaqla, qeyri-sabitliyin artması fonunda yaxın günlərdə və həftələrdə daha ciddi insan hüquqları pozuntuları riskindən dərin narahatdır.

    Missiyanın ekspertlərindən birinin fikrincə, Maduro hökuməti tərəfindən iddia edilən insan haqları pozuntuları "ABŞ-nin beynəlxalq hüququ pozan hərbi müdaxiləsinə haqq qazandırmır".

    Missiya 2019-cu ildə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası tərəfindən yaradılıb. Onun ekspertləri 2014-cü ildən bəri respublikada baş verən insan hüquqları pozuntularını qiymətləndirirlər.

    Bundan əvvəl ABŞ prezidenti Donald Tramp mətbuat konfransında deyib ki, ABŞ Venesuelanı "hakimiyyətin nizamlı keçidi" mümkün olana qədər "idarə edəcək".

    BMT Venesuela
    В ООН глубоко обеспокоены планами Трампа управлять Венесуэлой

    Son xəbərlər

    04:25

    BMT Trampın Venesuelanı idarə etmək planlarından dərin narahatdır

    Digər ölkələr
    03:47

    Vuçiç Milli Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırıb

    Digər ölkələr
    03:17

    İsveçrədə yanğında ölən 40 nəfərdən səkkizinin şəxsiyyəti müəyyənləşib

    Digər ölkələr
    02:45

    "Porto"nun baş məşqçisi "Çelsi"yə mümkün transferi haqqında danışıb

    Futbol
    02:15

    Orban: Venesuelada baş verən hadisələr neftin bahalaşmasına səbəb ola bilər

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər Venesuela ətrafında vəziyyətin həllinə yardım etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    01:08

    Zelenski: Rusiya tərəfindən real kompromislər yalnız sərt təzyiq şəraitində mümkündür

    Digər ölkələr
    00:39

    Vitse-prezident: Maduro Venesuelanın yeganə qanuni lideridir

    Digər ölkələr
    00:03

    ABŞ Kuba hakimiyyətinə qarşı hərbi əməliyyatlar keçirməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti