İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Kamçatkada 5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 07 yanvar, 2026
    • 05:56
    Kamçatkada 5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Kamçatka vilayətində 5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialı məlumat yayıb.

    Zəlzələ Petropavlovsk-Kamçatski şəhərindən 72 km məsafədə baş verib. Episentrin dərinliyi 63,2 km olub.

    Dağıntılar və ya təlafat barədə məlumat yoxdur.

    Kamçatka Zəlzələ Rusiya
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

    Son xəbərlər

    06:22

    Venesuelada yeddi günlük matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    05:56

    Kamçatkada 5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    05:28

    "Mançester Siti" Antuan Semenyonun transferini rəsmiləşdirib

    Futbol
    04:37

    Rubio Argentinanın XİN başçısı ilə Venesuelaya qarşı əməliyyatı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    04:19

    Tramp: Venesuela satış üçün ABŞ-yə 50 milyon barrelə qədər neft təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    03:55
    Video

    İranda etirazçılar marketi yağmalayıb, bir polis həlak olub

    Region
    03:25

    İsrail və Suriya ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə təhlükəsizlik məsələləri üzrə təmasları bərpa edib

    Digər ölkələr
    02:53

    İsraildə avtobus hərbi çağırışa etiraz edən insanların üzərinə sürülüb

    Digər ölkələr
    02:30

    KİV: Rubio Konqresdə bildirib ki, Vaşinqtonun hədəfi Qrenlandiyanı satın almaqdır - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti