Kamçatkada 5 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 07 yanvar, 2026
- 05:56
Kamçatka vilayətində 5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialı məlumat yayıb.
Zəlzələ Petropavlovsk-Kamçatski şəhərindən 72 km məsafədə baş verib. Episentrin dərinliyi 63,2 km olub.
Dağıntılar və ya təlafat barədə məlumat yoxdur.
Son xəbərlər
06:22
Venesuelada yeddi günlük matəm elan edilibDigər ölkələr
05:56
Kamçatkada 5 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
05:28
"Mançester Siti" Antuan Semenyonun transferini rəsmiləşdiribFutbol
04:37
Rubio Argentinanın XİN başçısı ilə Venesuelaya qarşı əməliyyatı müzakirə edibDigər ölkələr
04:19
Tramp: Venesuela satış üçün ABŞ-yə 50 milyon barrelə qədər neft təhvil verəcəkDigər ölkələr
03:55
Video
İranda etirazçılar marketi yağmalayıb, bir polis həlak olubRegion
03:25
İsrail və Suriya ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə təhlükəsizlik məsələləri üzrə təmasları bərpa edibDigər ölkələr
02:53
İsraildə avtobus hərbi çağırışa etiraz edən insanların üzərinə sürülübDigər ölkələr
02:30