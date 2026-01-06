Rusiyada 4,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Region
- 06 yanvar, 2026
- 12:43
Rusiyada Kamçatkanın cənub-şərq sahilindəki Sakit okean akvatoriyasında 4,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialı bildirib.
"Koordinatlar: 52.5777, 159.2458... Maqnituda (Ml): 4,8", - məlumatda deyilib.
Yeraltı təkanın episentri Petropavlovsk-Kamçatskidən 69 kilometr məsafədə olub, ocağı 39,7 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Məlumata görə, Petropavlovsk-Kamçatskinin əsas ərazisində zəlzələ 4 bala qədər, bəzi rayonlarda isə 5 bala qədər hiss edilib.
