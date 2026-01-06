İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Rusiyada 4,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Region
    • 06 yanvar, 2026
    • 12:43
    Rusiyada 4,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Rusiyada Kamçatkanın cənub-şərq sahilindəki Sakit okean akvatoriyasında 4,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialı bildirib.

    "Koordinatlar: 52.5777, 159.2458... Maqnituda (Ml): 4,8", - məlumatda deyilib.

    Yeraltı təkanın episentri Petropavlovsk-Kamçatskidən 69 kilometr məsafədə olub, ocağı 39,7 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Məlumata görə, Petropavlovsk-Kamçatskinin əsas ərazisində zəlzələ 4 bala qədər, bəzi rayonlarda isə 5 bala qədər hiss edilib.

    Rusiya Kamçatka Zəlzələ
    У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4.8
    Magnitude 4.8 earthquake strikes off southeastern Kamchatka coast

    Son xəbərlər

    12:56

    Sabah 17 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:50

    Xırdalanda hündürlükdən yıxılan 42 yaşlı qadın ölüb

    Hadisə
    12:45

    Hacı Bayram Vəli Universitetinin dekanı: Türk dövlətlərinin yerləşdiyi bölgə bütün qlobal güclərin mərkəz nöqtəsidir

    Xarici siyasət
    12:43

    Rusiyada 4,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Region
    12:39

    Braziliyalı futbolçu "İnter"ə keçə bilər

    Futbol
    12:37

    Sumqayıtda 1200 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:31

    Azərbaycanda 4 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

    Maliyyə
    12:25

    Xırdalanda sintetik maddə ilə rənglənən toyuqların satışının qarşısı alınıb

    Sağlamlıq
    12:17

    Azərbaycanda ötən il 74 stomatoloqun qanunsuz fəaliyyəti aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti