    У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4.8

    В регионе
    • 06 января, 2026
    • 12:28
    У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4.8

    Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

    "Координаты: 52.5777, 159.2458… Магнитуда (Ml): 4.8", - сказано в сообщении.

    Эпицентр подземного толчка располагался в 69 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 39,7 километра.

    По данным сейсмологов, на основной территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой до 4 баллов, в отдельных районах – до 5 баллов.

    Rusiyada 4,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib
    Magnitude 4.8 earthquake strikes off southeastern Kamchatka coast

