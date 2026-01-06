У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4.8

Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

"Координаты: 52.5777, 159.2458… Магнитуда (Ml): 4.8", - сказано в сообщении.

Эпицентр подземного толчка располагался в 69 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 39,7 километра.

По данным сейсмологов, на основной территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой до 4 баллов, в отдельных районах – до 5 баллов.