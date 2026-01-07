На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5
- 07 января, 2026
- 05:55
Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в Камчатском крае.
Как передает Report, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 72 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 63,2 км.
Информации о разрушениях или жертвах нет.
