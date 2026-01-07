Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 05:55
    Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в Камчатском крае.

    Как передает Report, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

    Землетрясение произошло в 72 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 63,2 км.

    Информации о разрушениях или жертвах нет.

    Kamçatkada 5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

