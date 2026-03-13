İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Naxçıvanda sənaye istehsalı 18 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    • 13 mart, 2026
    • 14:47
    Naxçıvanda sənaye istehsalı 18 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 84,5 milyon manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunub.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,8 % çoxdur.

    Sənaye məhsulunun 68,2 milyon manatı və ya 80,8 %-i malların, 16,2 milyon manatı və ya 19,2 %-i isə xidmətlərin payına düşüb.

    Sənaye məhsulunun 76,5 %-i emal, 21,9 %-i elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 1,6 %-i isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorlarında istehsal olunub.

    Naxçıvan Sənaye istehsalı

