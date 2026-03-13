Naxçıvanda sənaye istehsalı 18 %-ə yaxın artıb
Sənaye
- 13 mart, 2026
- 14:47
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 84,5 milyon manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunub.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,8 % çoxdur.
Sənaye məhsulunun 68,2 milyon manatı və ya 80,8 %-i malların, 16,2 milyon manatı və ya 19,2 %-i isə xidmətlərin payına düşüb.
Sənaye məhsulunun 76,5 %-i emal, 21,9 %-i elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 1,6 %-i isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorlarında istehsal olunub.
Son xəbərlər
15:06
Foto
Zəngilanda Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupunun iclası keçirilib - YENİLƏNİBEkologiya
15:05
İş adamı Adnan Əhmədzadənin həbs müddəti uzadılıbHadisə
15:03
Yan Kubiş: Azərbaycan və Slovakiya arasında münasibətlər fəal şəkildə inkişaf edirXarici siyasət
15:03
Ötən il 900 əsər və ifa qeydiyyatdan keçirilibDaxili siyasət
15:03
İrandan Azərbaycana daha 5 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
15:03
Foto
Kəmaləddin Heydərov Qəbələdə vətəndaşları qəbul edibHadisə
14:59
Monteneqroda qızıl medal qazanan Rza Rzayev: "Dünya və olimpiya çempionu olmaq istəyirəm"Fərdi
14:57
Kamilov: Azərbaycan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Cənubi Qafqazda mühüm rol oynayırXarici siyasət
14:55