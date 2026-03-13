İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Deputat: "Yolu keçən bir piyadaya görə avtomobilin saxlaması yolverilməzdir"

    Daxili siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 16:02
    Deputat: Yolu keçən bir piyadaya görə avtomobilin saxlaması yolverilməzdir

    Milli Məclisin deputatı Tahir Rzayev yolu keçən bir piyadaya görə avtomobilin saxlamasının yolverilməz olduğunu deyib.

    "Report" xəbər verir ki, parlamentdə Nazirlər Kabinetinin hesabatının müzakirəsi zamanı çıxış edən deputat Bakıda tıxac probleminin aradan qaldırılması sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirilsə də, problem hələ tam həllinin tapmadığını deyib:

    "Bizə adi görünən vətəndaşların yolu keçmək qaydalarında müəyyən düzəlişlər tətbiq etmək əhəmiyyətli olar. Yolu keçən hər bir adama görə maşının saxlanılması yolverilməzdir və elə bilirəm ki, 8-10 nəfər insan yol kənarında toplaşdıqdan sonra belə keçidə icazə verilməlidir".

    Yol Hərəkəti Qaydaları Milli Məclis

    Son xəbərlər

    16:11
    Foto

    Bakıda Afrikanın gələcəyi ilə bağlı müzakirələr aparılıb

    Xarici siyasət
    16:11

    Pakistan - Əfqanıstan müharibəsi – terror qruplaşmasının xidməti - ŞƏRH

    Analitika
    16:09

    Milli Məclis Azərbaycan hökumətinin hesabatını qəbul edib - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    16:07

    Azərbaycan MN: Türkiyənin ərazisinə qarşı növbəti raket buraxılışı regional sabitliyə birbaşa təhlükədir

    Hərbi
    16:04
    Foto

    AMB Qazaxıstanda keçirilmiş regional tədbirdə iştirak edib

    Maliyyə
    16:04

    Səyyad Aran: "Aran bölgəsində yeni beton su kanalları çəkilməlidir"

    İnfrastruktur
    16:02

    Deputat: "Yolu keçən bir piyadaya görə avtomobilin saxlaması yolverilməzdir"

    Daxili siyasət
    16:02
    Foto

    İrandan Azərbaycana yeddi Hindistan vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    15:58

    Koşta: Rusiyaya qarşı sanksiyaların zəiflədilməsi onun müharibə resurslarını artırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti