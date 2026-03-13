Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Тахир Рзаев: Один пешеход - не повод останавливать машину

    Внутренняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 16:30
    Тахир Рзаев: Один пешеход - не повод останавливать машину

    Депутат Милли Меджлиса Тахир Рзаев считает недопустимой практику, когда автомобили вынуждены останавливаться из-за каждого пешехода, переходящего дорогу.

    Как сообщает Report, такое мнение депутат выразил на пленарном заседании парламента в ходе обсуждения отчета Кабинета министров за 2025 год.

    Рзаев отметил, что, несмотря на принимаемые меры по борьбе с пробками в Баку, проблема заторов пока полностью не решена.

    По словам депутата, стоит рассмотреть возможность внесения определенных изменений в правила перехода дороги. В частности, он предложил разрешать переход после того, как у обочины собирается группа из 8–10 человек.

    "Останавливать машины из-за каждого переходящего дорогу человека недопустимо, и я считаю, что пешеходам следует разрешать переход только после того, как у дороги соберутся 8-10 человек", - отметил Рзаев.

    Лента новостей