Naxçıvanda əhalinin sayı artıb
Daxili siyasət
- 13 mart, 2026
- 14:30
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) əhalinin sayı artıb.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirlib ki, 1 fevral 2026-cı il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1393 nəfər və ya 0,3 faiz artaraq 472 min 444 nəfər olub.
