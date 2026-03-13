Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Daxili siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 14:30
    Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) əhalinin sayı artıb.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirlib ki, 1 fevral 2026-cı il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1393 nəfər və ya 0,3 faiz artaraq 472 min 444 nəfər olub.

