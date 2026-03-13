Pakistanda patrul avtomobili partladılıb, yeddi polis əməkdaşı ölüb
Digər ölkələr
- 13 mart, 2026
- 14:34
Pakistanda naməlum şəxslər polis patrul avtomobilini partladıblar, yeddi polis əməkdaşı həlak olub.
"Report" DAWN-a istinadən xəbər verir ki, məlumatı Xayber-Paxtunxva əyalətinin polis idarəsinin mətbuat katibi açıqlayıb.
Bildirilib ki, hadisə Lakki-Marvat rayonunun Bettani bölməsində polislər planlı patrul xidməti apararkən baş verib.
Polis baş verən hadisəni terror aktı adlandırıb. Məlumata görə, avtomobil yol kənarına qoyulmuş əldəqayırma qurğu vasitəsilə partladılıb.
"Partlayış nəticəsində altı polis əməkdaşı, o cümlədən polis bölməsinin rəisi həlak olub", - idarədən bildiriblər.
Son xəbərlər
14:41
Naxçıvan iqtisadiyyatı 1 %-dən çox böyüyübMaliyyə
14:35
Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 3 %-dən çox artıbMaliyyə
14:34
Pakistanda patrul avtomobili partladılıb, yeddi polis əməkdaşı ölübDigər ölkələr
14:31
Azərbaycanda 2 ayda özəlləşdirmədən büdcəyə 66 milyon manat daxil olubMaliyyə
14:30
Naxçıvanda əhalinin sayı artıbDaxili siyasət
14:22
Ötən il Azərbaycanda 1287 yeni İİV xəstəsi qeydə alınıbSağlamlıq
14:19
Foto
Mürsəl İbrahimov Bərdədə vətəndaşları qəbul edibHadisə
14:15
Yan Kubiş: Slovakiya Prezidentinin Azərbaycana səfərinə hazırlıq görülür - EKSKLÜZİVXarici siyasət
14:13