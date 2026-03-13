İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Pakistanda patrul avtomobili partladılıb, yeddi polis əməkdaşı ölüb

    Digər ölkələr
    • 13 mart, 2026
    • 14:34
    Pakistanda patrul avtomobili partladılıb, yeddi polis əməkdaşı ölüb

    Pakistanda naməlum şəxslər polis patrul avtomobilini partladıblar, yeddi polis əməkdaşı həlak olub.

    "Report" DAWN-a istinadən xəbər verir ki, məlumatı Xayber-Paxtunxva əyalətinin polis idarəsinin mətbuat katibi açıqlayıb.

    Bildirilib ki, hadisə Lakki-Marvat rayonunun Bettani bölməsində polislər planlı patrul xidməti apararkən baş verib.

    Polis baş verən hadisəni terror aktı adlandırıb. Məlumata görə, avtomobil yol kənarına qoyulmuş əldəqayırma qurğu vasitəsilə partladılıb.

    "Partlayış nəticəsində altı polis əməkdaşı, o cümlədən polis bölməsinin rəisi həlak olub", - idarədən bildiriblər.

    Pakistan Hadisə Partlayış
    В Пакистане неизвестные подорвали автомобиль патруля, погибли семь полицейских

    Son xəbərlər

    14:41

    Naxçıvan iqtisadiyyatı 1 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    14:35

    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 3 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    14:34

    Pakistanda patrul avtomobili partladılıb, yeddi polis əməkdaşı ölüb

    Digər ölkələr
    14:31

    Azərbaycanda 2 ayda özəlləşdirmədən büdcəyə 66 milyon manat daxil olub

    Maliyyə
    14:30

    Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

    Daxili siyasət
    14:22

    Ötən il Azərbaycanda 1287 yeni İİV xəstəsi qeydə alınıb

    Sağlamlıq
    14:19
    Foto

    Mürsəl İbrahimov Bərdədə vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    14:15

    Yan Kubiş: Slovakiya Prezidentinin Azərbaycana səfərinə hazırlıq görülür - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    14:13

    Rəşid Alimov: Mərkəzi Asiya Orta Dəhlizin əsas elementinə çevrilir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti