    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 14:25
    В Пакистане неизвестные подорвали автомобиль патруля, погибли семь полицейских

    В Пакистане неизвестные подорвали автомобиль полицейского патруля, погибли семь сотрудников полиции.

    Как передает Report со ссылкой на DAWN, об этом сообщил пресс-секретарь окружного управления полиции провинции Хайбер-Пахтунхва.

    Согласно информации, инцидент произошел в подразделении Беттани округа Лакки-Марват, когда полицейские проводили плановое патрулирование в этом районе.

    В полиции назвали произошедший инцидент терактом. Согласно информации, автомобиль был подорван с помощью самодельного взрывного устройства, заложенного вдоль дороги.

    "В результате взрыва погибли шесть полицейских, включая начальника полицейского участка",- сообщили в управлении.

