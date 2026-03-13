В Пакистане неизвестные подорвали автомобиль патруля, погибли семь полицейских
- 13 марта, 2026
- 14:25
В Пакистане неизвестные подорвали автомобиль полицейского патруля, погибли семь сотрудников полиции.
Как передает Report со ссылкой на DAWN, об этом сообщил пресс-секретарь окружного управления полиции провинции Хайбер-Пахтунхва.
Согласно информации, инцидент произошел в подразделении Беттани округа Лакки-Марват, когда полицейские проводили плановое патрулирование в этом районе.
В полиции назвали произошедший инцидент терактом. Согласно информации, автомобиль был подорван с помощью самодельного взрывного устройства, заложенного вдоль дороги.
"В результате взрыва погибли шесть полицейских, включая начальника полицейского участка",- сообщили в управлении.
