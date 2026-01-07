İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    İranda etirazçılar marketi yağmalayıb, bir polis həlak olub

    Region
    • 07 yanvar, 2026
    • 03:55
    İranda etirazçılar marketi yağmalayıb, bir polis həlak olub

    İranın Elam vilayətində etirazçılar marketi yağmalayıb.

    "Report" "Mehr" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, etirazçılar mağazada yerləşən məhsulları küçəyə töküblər.

    Vilayətdə təhlükəsizlik qüvvələri ilə aksiya iştirakçıları arasında silahlı qarşıdurma da yaşanıb. Agentliyin məlumatına görə, nəticədə baş leytenant Əhsən Ağacani aldığı güllə yarasından həlak olub, daha üç polis isə yaralanıb.

    Qeyd edək ki, İranda inflyasiya və milli valyutanın dollara nisbətdə rekord həddə kəskin ucuzlaşması nəticəsində son üç ildə ən böyük etiraz aksiyaları keçirilir.

    İran etiraz yağmalama

    Son xəbərlər

    03:55
    Video

    İranda etirazçılar marketi yağmalayıb, bir polis həlak olub

    Region
    03:25

    İsrail və Suriya ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə təhlükəsizlik məsələləri üzrə təmasları bərpa edib

    Digər ölkələr
    02:53

    İsraildə avtobus hərbi çağırışa etiraz edən insanların üzərinə sürülüb

    Digər ölkələr
    02:30

    KİV: Rubio Konqresdə bildirib ki, Vaşinqtonun hədəfi Qrenlandiyanı satın almaqdır - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    02:13

    Danimarka və Qrenlandiya hökumətləri ABŞ Dövlət katibi ilə görüş tələb edib

    Digər ölkələr
    01:17

    Fidan: Rusiya-Ukrayna savaşında davamlı sülhün əldə edilməsinə çox yaxınıq

    Region
    00:54

    Merts: Avropanın əsas məqsədi Ukraynada tezliklə atəşkəsin əldə edilməsidir

    Digər ölkələr
    00:41

    BMT-nin Azərbaycandakı yeni rezident əlaqələndiricisinin kimliyi bəlli olub – EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    00:18
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Türk yurdu necə Vernaşen, Barsravan, Ardzvaşen, Akunk oldu?

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti