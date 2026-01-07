В Иране протестующие разграбили магазин, один полицейский погиб

В Иране протестующие разграбили супермаркет.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, участники протестов разграбили один из супермаркетов, расположенных в провинции Илам, выбросив находившиеся в магазине товары на улицу.

В провинции также произошло вооруженное столкновение между силами безопасности и участниками акции. По данным агентства, в результате полученного огнестрельного ранения погиб старший лейтенант Эхсан Агаджани, еще трое полицейских получили ранения.

Отметим, что в Иране на фоне инфляции и рекордного обесценивания национальной валюты по отношению к доллару в стране проходят крупнейшие за последние три года акции протеста.