    • 07 января, 2026
    • 04:49
    В Иране протестующие разграбили магазин, один полицейский погиб

    В Иране протестующие разграбили супермаркет.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, участники протестов разграбили один из супермаркетов, расположенных в провинции Илам, выбросив находившиеся в магазине товары на улицу.

    В провинции также произошло вооруженное столкновение между силами безопасности и участниками акции. По данным агентства, в результате полученного огнестрельного ранения погиб старший лейтенант Эхсан Агаджани, еще трое полицейских получили ранения.

    Отметим, что в Иране на фоне инфляции и рекордного обесценивания национальной валюты по отношению к доллару в стране проходят крупнейшие за последние три года акции протеста.

    İranda etirazçılar marketi yağmalayıb, bir polis həlak olub

