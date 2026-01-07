Danimarka və Qrenlandiya hökumətləri ABŞ Dövlət katibi ilə görüş tələb edib
Digər ölkələr
- 07 yanvar, 2026
- 02:13
Danimarka və Qrenlandiya hökumətləri ABŞ Dövlət Departamentinə müraciət edərək dövlət katibi Marko Rubio ilə "yaxın gələcəkdə" görüş təşkil olunmasını xahiş ediblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Qrenlandiyanın xarici işlər naziri Vivian Motsfeldt özünün "Facebook" hesabında paylaşım edib.
Nazirin sözlərinə görə, görüşdə tərəflər ABŞ-nin Qrenlandiya ilə bağlı mühüm bəyanatlarını müzakirə edəcəklər. O həmçinin bildirib ki, Danimarka və Qrenlandiyanın 2025-ci ildə dəfələrlə xarici işlər nazirləri səviyyəsində görüş tələb etməsinə baxmayaraq, Rubionun Qrenlandiya hökuməti ilə görüşməsi mümkün olmayıb.
Son xəbərlər
02:30
KİV: Rubio Konqresdə bildirib ki, Vaşinqtonun hədəfi Qrenlandiyanı satın almaqdır - YENİLƏNİBDigər ölkələr
02:13
Danimarka və Qrenlandiya hökumətləri ABŞ Dövlət katibi ilə görüş tələb edibDigər ölkələr
01:17
Fidan: Rusiya-Ukrayna savaşında davamlı sülhün əldə edilməsinə çox yaxınıqRegion
00:54
Merts: Avropanın əsas məqsədi Ukraynada tezliklə atəşkəsin əldə edilməsidirDigər ölkələr
00:41
BMT-nin Azərbaycandakı yeni rezident əlaqələndiricisinin kimliyi bəlli olub – EKSKLÜZİVXarici siyasət
00:18
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Türk yurdu necə Vernaşen, Barsravan, Ardzvaşen, Akunk oldu?Daxili siyasət
00:00
Bu gün dünya pravoslavları Milad bayramını qeyd edirDin
23:56
Starmer: Britaniya və Fransa Ukraynada hərbi mərkəzlər yaradacaqDigər ölkələr
23:42